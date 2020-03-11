Son Dakika | Olympiakos'tan koronavirüs açıklaması! Testlerin sonucu...

Yunan ekibi Olympiakos, kulübün sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis'ta koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm yönetim kurulunu, futbolcuları ve teknik heyet dahil bütün çalışanları koronavirüs testine tabi tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp çatısı altında başkan Evangelos Marinakis haricinde herkesin testinin negatif çıktığı duyuruldu.

BİZZAT KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Yunan iş insanı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını takipçileriyle paylaşmıştı.

Marinakis söz konusu açıklamasında, "Koronavirüs beni de ziyaret etti. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek zorunda hissettim. Gerekli tüm önlemleri aldım, kendimi iyi hissediyorum. Doktorların tavsiyesine uyuyorum. Vatandaşlarıma aynı şeyi öneriyorum." ifadelerini kullanmıştı.