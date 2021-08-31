MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Olympiakos’ta tecavüz skandalı! Ruben Semedo gözaltına alındı
GeriFutbol Son Dakika: Olympiakos’ta tecavüz skandalı! Ruben Semedo gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Yorgo KIRBAKİ
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Olympiakos’ta tecavüz skandalı! Ruben Semedo gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Olympiakos’ta tecavüz skandalı! Ruben Semedo gözaltına alındı

F.Bahçe’nin Yunan rakibi Olympiakos, Portekizli oyuncu Ruben Semedo hakkındaki iddialarla sarsıldı.

F.Bahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda eşleştiği Olympiakos takımının Portekizli stoperi Ruben Semedo tecavüz iddiasıyla Atina’da gözaltına alındı.

27 yaşındaki oyuncunun bir arkadaşı ile birlikte, Oropos isimli sahil kasabasındaki bir barda tanıştıkları 17 yaşındaki bir kızı sarhoş edip, eve götürdükten sonra tecavüz ettikleri ileri sürüldü.

Fenerbahçe, Diego Rosside mutlu sona ulaştı Resmen açıklandı
Fenerbahçe, Diego Rossi'de mutlu sona ulaştı! Resmen açıklandı

Genç kızın durumu polise ihbar etmesi üzerine yakalanan Semedo, tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edildi.

Famalicao, Fenerbahçeden Gürkan Başkanı kadrosuna kattığını açıkladı
Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Son Dakika: Olympiakos’ta tecavüz skandalı Ruben Semedo gözaltına alındı

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi