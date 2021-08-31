Son Dakika: Olympiakos’ta tecavüz skandalı! Ruben Semedo gözaltına alındı

F.Bahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda eşleştiği Olympiakos takımının Portekizli stoperi Ruben Semedo tecavüz iddiasıyla Atina’da gözaltına alındı.

27 yaşındaki oyuncunun bir arkadaşı ile birlikte, Oropos isimli sahil kasabasındaki bir barda tanıştıkları 17 yaşındaki bir kızı sarhoş edip, eve götürdükten sonra tecavüz ettikleri ileri sürüldü.

Genç kızın durumu polise ihbar etmesi üzerine yakalanan Semedo, tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edildi.

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