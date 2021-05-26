Son Dakika: Olivier Giroud transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken Milan...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan Olivier Giroud, adım adım Milan'a gidiyor.

Çizme basınında yer alan habere göre; Milan, Fransız golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Deneyimli futbolcu, 2 yıllık kontrat kapsamında Milan'dan 7 milyon euro talep etti.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Olivier Giroud'nun menajeri Vincenzo Morabito, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Milan ile görüştüklerini doğrulamıştı. Morabito, "Ocak ayında Milan ile görüştük ve hala temas halindeyiz. Juventus ve Roma ile de konuştuk." demişti.

Morabito ayrıca, "Oyuncum şu anda teklifleri değerlendiriyor. İngiltere’den 3 takımın teklifi var. İspanya ve Almanya’dan da ilginç şeyler duyuyoruz" şeklinde konuşmuştu.