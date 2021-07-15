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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Olivier Giroud transferi resmen açıklandı! Fenerbahçe istemişti ama...

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Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde de olan Fransız golcü Olivier Giroud, resmen Milan'a imza atıyor.

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında gösterilen Olivier Giroud, İtalya Serie A ekibi Milan'a transfer oluyor. Milan sportif direktörü Paolo Maldini, Giroud'nun bugün Milano'ya geleceğini ve sağlık kontrollerinin ardından iki yıllık imza atacağını söyledi.

Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Giroud için Milan'ın 1 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği İngiliz basınınca iddia edildi.

Son dakika: Olivier Giroud transferi resmen açıklandı Fenerbahçe istemişti ama...

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