Son dakika: Olivier Giroud transferi resmen açıklandı! Fenerbahçe istemişti ama...

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında gösterilen Olivier Giroud, İtalya Serie A ekibi Milan'a transfer oluyor. Milan sportif direktörü Paolo Maldini, Giroud'nun bugün Milano'ya geleceğini ve sağlık kontrollerinin ardından iki yıllık imza atacağını söyledi.

Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Giroud için Milan'ın 1 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği İngiliz basınınca iddia edildi.

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