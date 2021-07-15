Son dakika: Olivier Giroud transferi resmen açıklandı! Fenerbahçe istemişti ama...
Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde de olan Fransız golcü Olivier Giroud, resmen Milan'a imza atıyor.
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında gösterilen Olivier Giroud, İtalya Serie A ekibi Milan'a transfer oluyor. Milan sportif direktörü Paolo Maldini, Giroud'nun bugün Milano'ya geleceğini ve sağlık kontrollerinin ardından iki yıllık imza atacağını söyledi.
Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Giroud için Milan'ın 1 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği İngiliz basınınca iddia edildi.
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