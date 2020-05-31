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Haber Giriş: 31.05.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Son dakika | Olimpiyat şampiyonu efsane atlet Bobby Morrow hayatını kaybetti

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Son dakika | Olimpiyat şampiyonu efsane atlet Bobby Morrow hayatını kaybetti
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1956 Melbourne Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanan ABD'li efsane sprinter Bobby Morrow, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya Atletizm Birliğinden (WA) yapılan açıklamaya göre, kariyeri boyunca 11 dünya rekoru kıran eski sporcu, ülkesinin San Benito kentinde bulunan evinde hayata gözlerini yumdu.

Morrow, Jesse Owens (1936), Carl Lewis (1984) ve Usain Bolt (2012, 2016) ile beraber bir olimpiyatta 100, 200 ve 4x100 metre üçlemesi yapan 4 erkek atlet arasında bulunuyor.

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