Son Dakika | Olimpija-Bursaspor maçına koronavirüs engeli!
EuroCup'ta bugün oynanması planlanan Olimpija - Bursaspor maçı koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Olimpija'da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
EuroCup'ta temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor ile Cedevita Olimpija Ljubljana arasında oynanacak müsabaka Slovenya hükümetin karantina kuralları gereğince ertelendi.
Bugün oynanması planlanan mücadele öncesinde Cedevita Olimpija Ljubljana'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıkmış ve takımın 10 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verilmişti.
Konuyla ilgili sabah saatlerinde açıklamalarda bulunan Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, “Rakibimiz Cedevita Olimpija'da pozitif vakaya rastlanması nedeniyle şu an kendileri ülke kuralları gereği karantinadalar ve 10 gün karantinada kalmaları gerekiyor. ifadelerini kullanmıştı.
Karşılaşmanın yeni tarihi ve saati henüz resmiyet kazanmadı.
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