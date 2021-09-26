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Son Dakika: Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'yı mağlup etti ve 4 unvanın sahibi oldu

#Oleksandr Usyk#Anthony Joshua#Boks
Son Dakika: Oleksandr Usyk, Anthony Joshuayı mağlup etti ve 4 unvanın sahibi oldu

Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Joshua'yı puanlama sonucunda mağlup ederek WBA, IBF, WBO ve IBO kemerlerinin sahibi oldu.

Oleksandr Usyk - Anthony Joshua maçından öne çıkan fotoğraflarOleksandr Usyk - Anthony Joshua maçından öne çıkan fotoğraflar
Oleksandr Usyk - Anthony Joshua maçından öne çıkan fotoğraflar

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Anthony Joshua, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 67.000 taraftarın önünde Oleksandr Usyk'e yenildi.

12 raunt süren maçta Joshua; WBA, IBF, WBO ve IBO ağır sıklet unvanlarını koruyamadı.

34 yaşındaki Usyk, Evander Holyfield ve David Haye'den sonra hem yarı ağır sıklette hem de ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü dövüşçü oldu.

Son Dakika: Oleksandr Usyk, Anthony Joshuayı mağlup etti ve 4 unvanın sahibi oldu

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren yeni şampiyon Oleksandr Usyk, "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti. Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm hayır dedi ve taktiğe sadık kaldım. Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum. En iyi Usyk'i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim." ifadelerini kullandı.

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#Oleksandr Usyk#Anthony Joshua#Boks