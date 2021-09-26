Son Dakika: Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'yı mağlup etti ve 3 unvanın sahibi oldu

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Anthony Joshua, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 67.000 taraftarın önünde Oleksandr Usyk tarafından yenildi.

12. raunt süren maçta Joshua, WBA, IBF ve WBO ağır sıklet unvanlarını koruyamadı.

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren yeni şampiyon Oleksandr Usyk, "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti. Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm hayır dedi ve taktiğe sadık kaldım. Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum. En iyi Usyk'i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim." ifadelerini kullandı.

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