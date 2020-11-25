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Haber Giriş: 25.11.2020 - 01:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ole Gunnar Solskjaer'den Başakşehir itirafı

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Son Dakika | Ole Gunnar Solskjaer'den Başakşehir itirafı
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Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir maçının ardından itiraflarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;

Fırsatlar yaratmak istedik, goller atmak istedik. 0-0 ile devreye girersek başımızın derde gireceğini biliyorduk çünkü rakibimiz iyi bir kontra atak takımı.

Başakşehir iyi bir takım. Bireysel olarak iyi oyuncuları var. Gulbrandsen ilk 11'de olmadığı için mutluydum çünkü onun kalitesini biliyorum. Rafael de üst düzey bir oyuncu.

Son Dakika | Ole Gunnar Solskjaerden Başakşehir itirafı

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