Son Dakika: Olaylı Belenenses - Benfica maçında Omicron vakaları! Covid-19'un Omicron varyantı İtalya'yı hatırlattı

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Portekiz Ligi ekiplerinden Belenenses'in Benfica maçına dokuz kişi çıkmasına sebep olan virüs vakalarının Omicron varyantından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Belenenses ile Benfica arasında oynanan ve 13 vaka sebebiyle Belenenses'in yalnızca 9 kişiyle çıkabildiği maç, ikinci yarının başında sahaya 7 kişi çıkan ev sahibi ekipten bir oyuncunun sakatlanmasıyla skor 7-0 iken yarıda kalmıştı.



Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı, Avrupa'da da büyük bir endişe yaratırken Portekiz'den gelen haber durumun ciddiyetini bir kez daha gösterdi.

GÜNEY AFRİKA'DAN GELEN OYUNCULARDAN BULAŞTI

Portekiz basınına yansıyan haberlere göre ise Belenenses'te ortaya çıkan 13 vakanın tamamı Omicron varyantına ait. Lizbon kulübü Belenenses'in oyuncularında ve kulüp çalışanlarında görülen bu virüs çeşidinin bulaş kaynağının ise Güney Afrikalı iki futbolcu Cafu Phete ve Yaya Sithole olduğu belirtiliyor.

Omicron varyantının, milli arada Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte testi pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den bulaştığı düşünülüyor.

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KULÜPTEN AÇIKLAMA: 44 KİŞİ İZOLASYONDA



Kulüpten yapılan açıklamada ise genç takım harici toplam 44 kişinin evlerinde izolasyonda olduğu, birkaç semptoma rastlandığı fakat ciddi bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan onay gelmesi halinde oyuncu ve personele yapılan testler tekrarlanacak.

Öte yandan 7-0'lık maçta Belenenses'e karşı forma giyen ve rakiple temaslı olan Benfica'lı futbolcuların da test olacağı ifade edildi.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI 24 MART'TA

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla gözler mart ayında oynanacak Portekiz - Türkiye karşılaşmasına çevrildi. O tarihe dek varyantın ülkede nasıl bir yayılım göstereceği bilinmezken salgının yayılması halinde farklı çözüm yollarına gidilebilir

Korona salgınını yayan maçı hatırlattı: Atalanta-Valencia

İtalyan yetkililer pandeminin ilk günlerinde Atalanta ile Valencia arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının, ülkenin batısında koronavirüsün hızlı yayılmasında etkili olduğunu açıklamıştı.

İtalya'nın Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori o dönem yaptığı açıklamada, "Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vaka zatürre sanılarak korona virüs testine tabii tutulmadı. 19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftar gitti. En az bir o kadar insan da evlerinde, barlarda gruplar halinde maçı izledi. O akşam muhtemelen salgının yayılmasında hızlandırıcı etki yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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AVRUPA'DA İLK VAKA 27 KASIM'DA GÖRÜLDÜ

Avrupa'daki ilk vaka 27 Kasım'da Belçika'da kayıtlara geçerken bir sonraki gün İngiltere'de iki vakaya rastlandı. Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM), Cuma sabahı Güney Afrika'dan Amsterdam'a gelen 600 kişiden 13'ünde Omicron saptandığını açıkladı. Bu, şu ana kadar AB ülkelerinde saptanan en yüksek Omicron Varyantı vakası.

OMİCRON VARYANTI PANDEMİNİN SEYRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Dünya son birkaç gündür yeni bir varyant tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'endişe verici' olarak ilan ettiği varyant, ülkelerin de bir takım önlemler almasına sebep oldu. Peki Omicron adıyla bilinen bu varyant, pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?

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Dünyayı harekete geçiren yeni Koronavirüs varyantı ilk olarak 24 Kasım’da Güney Afrika’dan bildirildi. Başta B.1.1.529 olarak isimlendirilen varyantın adı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklama ile ‘Omicron’ olarak güncellendi. Varyantın Güney Afrika’daki yayılım hızı ise uzmanları alarma geçirdi. Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında 'Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahip' ifadelerine yer verdi.

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