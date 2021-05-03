Son Dakika: Olayların ardından Manchester United puan silme cezasıyla karşı karşıya!

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Spor Arena Dış Haber - Manchester United'ın Liverpool ile karşılaştığı mücadele taraftarın protestosu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken protestonun faturası çok ağır olabilir.

The Sun'ın haberine göre; Manchester United taraftarlarının protestosu nedeniyle ertelenen Liverpool maçı sonrası kulüp para cezası ya da puan silme cezasıyla karşı karşıya.

Manchester United'ın Avrupa Süper Ligi’ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD’li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak Old Trafford Stadı'na girmişti. Olayların ardından mücadele ileri bir tarihe alınmıştı.

PREMIER LİG YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Premier Lig’den konu ile ilgili yapılan açıklamada "Duyguların gücünü anlıyor ve saygı duyuyoruz. Ancak taraftarların görüşlerini duyuracakları birçok kanal varken bugünkü azınlığın eylemlerinin onları haklı kılacak bir yanı yok. Özellikle Covid-19 ihlalleri göz önüne alındığında şiddet gösterilerini, cezai zararları ve izinsiz girişleri kınıyoruz. Futbolda yeri olmayan bu tehlikeli durumla uğraşmak zorunda kalan polis ve görevlilere minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

ROY KEANE: BU BAŞLANGIÇTI

Manchester United'ın efsane kaptanı Roy Keane, İngiliz ekibinin taraftarlarının Liverpool maçı öncesinde yaptığı protestoları şu sözlerle değerlendirdi.

"Glazer ile ilgili yaşanan hayal kırıklıkları taraftarları bu noktaya getirdi. Taraftarı suçlayamam çünkü onlar bunu kulüplerini sevdikleri için yapıyorlar ve Avrupa Süper Ligi'ne tepki göstermekte haklılar. Kulübün sahipleri sadece daha fazla para kazanmayı düşünüyor. Bazen insanların bazı şeyleri anlaması için tepki göstermeniz gerekir. Manchester United'ın sahipleri umarım bu tepkinin ne denli ciddi olduğunu anlamıştır. Ben bu tepkilerin kulüp satılana dek her geçen gün daha da artacağını düşünüyorum. Liverpool maçı öncesinde yaşananlar sadece başlangıçtı."