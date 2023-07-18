Son Dakika: Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! "İmza atılması bekleniyordu..."

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Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz..."

RASHICA GELECEK Mİ?

Okan Buruk: "Milot Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem şekilde çalışıyor. Bütçe oluşturmaya çalışıyorlar. Transfer yapmak kolay değil..."

OKAN BURUK: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İSTİYORUZ

Şampiyonlar Ligi'nde olmaları gerektiğini vurgulayan Okan Buruk; "Analiz ekibinden Yılmaz Hoca, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi izliyor. Rövanş maçını da izleyecek. Zalgris daha güçlü takım ama ilk maçı sahasında kazanamadı. Struga şimdi evinde oynayacak. Kim gelirse gelsin, biz öndeyiz. Galatasaray favori çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmada da Galatasaray favori. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz..." dedi.

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SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Okan Buruk: "Sergio Oliveira'nın sakatlığı oldu, toparladı. İstanbul'a döndüğümüzde takımla olacak. Lucas Torreira'yı dönükten sonra yavaş yavaş test edeceğiz, durumunu göreceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne tam kadro çıkarız..."

MORUTAN VE EMRE KILINÇ'IN PERFORMANSLARI

Okan Buruk: "Olimpiu Morutan daha iyi geldi. Emre Kılınç'ı oynattık, sol bekte denedik. Önde performansını gördük. Kampta olumlu izler bıraktı. Döndükten sonra kadro yapımızı oluşturacağız. Gidecekler, kalacaklar olacak. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi için kiralayabiliriz..."