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Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan maç sonu itiraf
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından konuştu.
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Buruk, "4 maçta gol atmadığımıza göre gol yollarında sıkıntı var. Birçok şekilde gol atmayı denedik. Hep gol atacağız heyecanıyla maçı bitirdik. Çok pas yaptık, çok şut attık, çok korner attık, çok orta yaptık ama gol atamadık. Doğru yerde olmalı, doğru vuruşu yapmalıyız. En büyük sıkıntı bu." dedi.
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