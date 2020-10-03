MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan maç sonu itiraf
GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan maç sonu itiraf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.10.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan maç sonu itiraf

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'tan maç sonu itiraf
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından konuştu.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Buruk, "4 maçta gol atmadığımıza göre gol yollarında sıkıntı var. Birçok şekilde gol atmayı denedik. Hep gol atacağız heyecanıyla maçı bitirdik. Çok pas yaptık, çok şut attık, çok korner attık, çok orta yaptık ama gol atamadık. Doğru yerde olmalı, doğru vuruşu yapmalıyız. En büyük sıkıntı bu." dedi.

Başakşehir 0-0 Göztepe (Maçın özeti)
Başakşehir 0-0 Göztepe (Maçın özeti)
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle