Son dakika | Okan Buruk'tan Leipzig maçı açıklaması: Kendi oyunumuza odaklanacağız

Yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:



"Tekrar gruba baştan başlamak isteriz. Şu andaki tecrübemiz, oyunumuz... Rakipleri çok daha iyi tanıyoruz. Tekrar gruba başlamak ve Leipzig'e karşı oynamak isterdik. Şansımız devam ediyor. Burada alacağımız bir galibiyet bizi, ilk 2 ve 3. sıra için iddiamızı devam ettirecek.

4 maçlık süreçte en net gördüğümüz şeylerden biri, rakiplerimize yaklaşabilmemiz ve onlara yakın oynayabilmemiz. United maçı belki de en az pozisyona girdiğimiz maçtı, o maçta pozisyonları sonuçlandırdığımız için kazanabildik.

"HEM ROTASYON YAPACAĞIZ, HEM EN İYİ ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ"

Rakibi iyi analiz ettik. Leipzig, Bundesliga'da gayet iyi durumda. Almanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde farklılar. İki takımın ortak özelliği çok yoğun fikstürde oynaması. İki takım da çok rotasyon yapıyor. Biz de hem rotasyon yapacağız hem de en iyi şekilde oynayacağız.



"KLUIVERT BÜYÜK YETENEK AMA YEDEK KALIYOR"

Mehmet Topal, Danijel Aleksic ve Enzo Crivelli, Leipzig maçında bizle birlikte olacak. Rakipte dikkat edilecek çok fazla oyuncu var. Savunmada da önde de değişiyorlar. Fark yaratan oyuncuları var. Angelino var. Birçok değişik sistem oynuyorlar. Sörloth, Poulsen, Forsberg, Olmo, Sabitzer gibi oyuncular var. Hangi birini sayalım. Kluivert büyük yetenek ama yedek kalıyor. Rakibin oyununa bakmadan kendi oyunumuza odaklanacağız."

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