Son Dakika: Okan Buruk'tan Icardi ve Oliveira açıklaması!

Haberin Devamı

Hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Oynamayan oyuncuları için çok faydalı olacağını düşünüyordum. Bugün bunu gördük. Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı. Önemli olan hazırlık maçı oynamaktı. Yoğun antrenmanlar yaptık. Bu maç kondisyonunu oyunculara vermek önemliydi

DÜNYA KUPASI ARASI YORUMU

Sonuçta bu yaşanacak bir şeydi. Bununla ilgili iyi ya da kötü oldu diyemeyiz. Tabii ki devam etmek isterdik ama böyle bir durumdu. Sakatlıklar beni korkutuyordu.

OLIVEIRA VE ICARDİ AÇIKLAMASI

Sergio Oliveira ve ICARDİ'nin sakatlıkları bizi üzdü. Dönüşleri 3-4 haftayı bulacak gibi görünüyor. Oyuncunun adale yapısına göre, iyileşme sürecine göre değişebilir. Daha az da, çok da olabilir. Sürece bağlı. Midtsjö hastalandı, bugün oynamadı. Eksiklerimiz var. Mathias daha önce sakatlandı. Hamza'nın sakatlığı vardı, birçok eksiğimiz var. Dünya Kupası'ndan elenenler gelecek, onları adapte etmek bizim için önemli olacak

Haberin Devamı