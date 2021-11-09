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Son Dakika: Okan Buruk konuşulurken Samet Aybaba bombası! 'Milli takım ile görüşüyoruz...'

#Samet Aybaba#Okan Buruk#Samet Aybaba Azerbaycan
Son Dakika: Okan Buruk konuşulurken Samet Aybaba bombası Milli takım ile görüşüyoruz...

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Samet Aybaba, "Azerbaycan Milli Takımı'nın ilgisi doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim." dedi.

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Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig 'e çıkaran ancak ilk 3 maçta 2 puan alınca Mavi Şimşekler'den gönderilen Samet Aybaba için sürpriz teklif...

Giovanni De Biasi'nin yönetiminde 18 maça çıkan ve yalnızca 2 galibiyet alan Azerbaycan'da İtalyan teknik direktör için tehlike çanları çalmaya başladı. Eleştirilerin hedefi olan tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu belirtilirken, kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 2.5 aydır boşta olan Samet Aybaba'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

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Deneyimli teknik adam da bu iddiaları doğruladı. Tecrübeli hoca konuyla ilgili Fanatik'e yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

OKAN BURUK'UN ADI GEÇİYOR

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Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Elkhan Mammadov'un geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Böylece görev için Türkiye'den aday sayısı ikiye yükseldi.

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Okan Buruk'un federasyonun daveti üzerine önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a gideceği ve Bakü'de yapılacak görüşmede nihai sonucun ortaya çıkacağı iddia ediliyordu. Azerbaycan basını da 48 yaşındaki teknik adamın takımın başına geçmek için en güçlü aday olduğuna vurgu yapıyor.

2019/20 sezonunda Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı elde eden 48 yaşındaki teknik adam, Akhisarspor'la da 2017/18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

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#Samet Aybaba#Okan Buruk#Samet Aybaba Azerbaycan

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