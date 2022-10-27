Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika: Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'na çok sinirlendi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Okan Buruk
Son Dakika: Okan Buruk, Kerem Aktürkoğluna çok sinirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 09:20

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından büyük bir değişime giden Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sezona etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 3 haftada ise galibiyet alamadı. Bu durum teknik direktör Okan Buruk için de soru işaretleri yaratırken deneyimli çalıştırıcının kadroda revizyona gideceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ise Okan Buruk'u çileden çıkartan isim oldu.

Haberin Devamı

Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı alınan 2-2'lik beraberlikte bazı futbolcuların gösterdiği performans Okan Buruk'u çok kızdırdı.

Fanatik'in haberine göre; Alanya maçındaki korner pozisyonunda çalım atmak isterken topu kaptıran ve dönüşte beraberlik golüne sebep olan Kerem'e çok sinirlenen Okan Buruk, genç yeteneği Karagümrük karşısında kızağa çekmeye hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve bir süredir yeni sözleşme talebiyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, bu kez hocası Okan Buruk'u çileden çıkardı.

Alanyaspor maçının son dakikalarında kazanılan korner atışında pas vermek yerine rakibini çalımlamaya kalkınca topu kaptıran Kerem'in pozisyonu, Galatasaray'ın kalesindeki beraberlik golüyle sonuçlanınca, Okan hoca kulübede çılgına dönmüştü.

Haberin Devamı

KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Maçtan sonraki basın toplantısında da tepkisini açıkça dile getiren ve "Ne yazık ki zeki değiliz" diyen Buruk, Kerem'i cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında kulübeye çekmeyi planlıyor.

Okan hocanın son idmanda da Kerem'le bir görüşme yaparak, daha konsantre ve daha dikkatli olmasını istediği öğrenildi. Genç oyuncunun kaptırdığı top nedeniyle üzgün olduğunu hocasına ilettiği de gelen haberler arasında.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit