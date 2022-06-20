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Galatasaray'da Okan Burukâ€™un yeni teknik direktÃ¶r olmasÄ±na artÄ±k kesin gÃ¶zle bakÄ±lÄ±yor.

Sportif A.Åž. BaÅŸkan Vekili Erden Timurâ€™un 48 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktÃ¶rle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilirken, resmi aÃ§Ä±klamanÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Ã‡ARÅžAMBA GÃœNÃœ 2 YILLIK Ä°MZA

Parisâ€™te bulunan Okan Burukâ€™un Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbulâ€™a gelerek 2 yÄ±llÄ±k imzayÄ± atacaÄŸÄ± ifade edildi.

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SÃ–ZLEÅžME NEDEN 2 YILLIK?

Ankaraâ€™da dÃ¼n AnÄ±tkabirâ€™i ziyaret eden ayrÄ±ca Ã§eÅŸitli temaslarda bulunan BaÅŸkan Dursun Ã–zbek ve yÃ¶netimi Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼.. YÃ¶netim Okan Buruk ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸerek deneyimli teknik adama iki yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme sunacak.

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Sunulan sÃ¶zleÅŸmenin iki yÄ±llÄ±k olmasÄ±nÄ±n nedeniyse, Dursun Ã–zbek yÃ¶netiminin iki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilmesi... BirÃ§ok kez Galatasarayâ€™a hizmet etmeyi istediÄŸini dile getiren Okan Buruk ile alakalÄ± aÃ§Ä±klama da Domenec Torrent ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lacak.

OKAN BURUK'UN KARÄ°YERÄ°

Aktif futbol kariyeri boyunca 306 maÃ§ta sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giyen ve 43 gol, 55 asistle camianÄ±n efsaneleri arasÄ±nda yer alan Okan Buruk, kariyerinde 7 farklÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±. Son olarak Medipol BaÅŸakÅŸehirâ€™in baÅŸÄ±nda 76 maÃ§a Ã§Ä±kan Buruk, 1.62 puan ortalamasÄ± yakaladÄ±.

Ã–NCE HÃœRRiYET DUYURMUÅžTU

Galatasarayâ€™da uzun sÃ¼redir teknik direktÃ¶r arayan yÃ¶netimin yabancÄ± teknik direktÃ¶rden vazgeÃ§ip Okan Burukâ€™la anlaÅŸmaya karar verdiÄŸini ilk Ã¶nce HÃ¼rriyet okurlarÄ±na duyurmuÅŸtu.

DE ZERBI VE ROSE MALÄ°YETLERÄ° SEBEBÄ°YLE OLMADI

Dursun Ã–zbek'in baÅŸkan seÃ§ilmesiyle Galatasaray'da Torrent'in yerine gelecek adaylar arasÄ±nda Roberto De Zerbi, Marco Rose gibi isimler Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Cenk ErgÃ¼n, De Zerbi ile talepleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ancak Ä°talyan teknik adamÄ±n istekleri el yakmÄ±ÅŸtÄ±. 43 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti para istemiÅŸti.

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Borussia Dortmund'dan ayrÄ±lan Marco Rose, Galatasaray teknik direktÃ¶r adaylarÄ± arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yordu ancak yine maaÅŸ maliyeti sebebiyle rotasÄ±nÄ± Okan Buruk'a Ã§evirdi.

TERÄ°M VE NURÄ° ÅžAHÄ°N HÄ°Ã‡ GÃœNDEME GELMEDÄ°

BaÅŸkan Dursun Ã–zbek'in yerli teknik direktÃ¶r olarak aklÄ±nda tek isim vardÄ±: Okan Buruk. Metin Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n adaylÄ±k dÃ¶neminde aÃ§Ä±klama savaÅŸlarÄ± yapÄ±lan Nuri Åžahin ve SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n efsanesi Fatih Terim, Ã–zbek yÃ¶netiminin gÃ¼ndeminde hiÃ§ olmadÄ±.

TORRENTâ€™Ä°N TAZMÄ°NATI NE OLACAK?

BaÅŸkan Dursun Ã–zbek ve kurmaylarÄ±, eski baÅŸkan Burak Elmas dÃ¶neminde 14 Ocakâ€™ta 1.5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalayan Ä°spanyol Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve yardÄ±mcÄ±larÄ± ile sÃ¶zleÅŸme fesih gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Mukavelesi gereÄŸi bu sezon 1 milyon 225 bin Euro alan Torrentâ€™in gelecek sezon da 1.5 milyon Euro almasÄ± gerekiyordu. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p eÄŸer sÃ¶zleÅŸmeyi tek taraflÄ± feshederse, 2022-23 sezonunun Ã¼creti de Ã¶denmek zorunda. Ã–zbek yÃ¶netimi, bu rakamÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi hedefliyor.

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FATÄ°H TERÄ°M'Ä°N OKAN BURUK SÃ–ZLERÄ° AKILLARA GELDÄ°

Galatasaray'Ä±n efsane teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim'in 2017/18 sezonu Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi Okan Buruk iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zler sosyal medyada yeniden paylaÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Terim, deplasmanda oynanan ilk maÃ§ Ã¶ncesi Okan Buruk ile ilgili; "Okan Buruk Galatasaray'Ä±n Ã¶nemli oyuncularÄ±ndan bir tanesiydi, ÅŸimdi de TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli hocalarÄ±ndan bir tanesi. AltyapÄ±dan Ã§Ä±kÄ±p uzun yÄ±llar Galatasaray'a hizmet eden Ã§ok karakterli, futbolculuÄŸu kadar da iyi bir insan. HocalÄ±ÄŸÄ± da gayet iyi gidiyor." demiÅŸti.

Galatasaray, 27 Åžubat 2018'de deplasmanda oynanan maÃ§Ä± 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n ilk golÃ¼nÃ¼ ise rahmetli Ahmet Ã‡alÄ±k atmÄ±ÅŸtÄ±. 18 Nisan'da Ä°stanbul'da oynanan maÃ§Ä± Seleznov'un golleriyle 2-0 kazanan Okan Buruk'un Akhisarspor'u, gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibini eleyerek adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Fatih Terim, elendikleri maÃ§Ä±n ardÄ±ndan eski Ã¶ÄŸrencisi hakkÄ±nda yine Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler kullanmÄ±ÅŸtÄ±: "Okan Hoca, artÄ±k hoca diyoruz, inÅŸallah ileride daha Ã§ok finaller oynar, bizden de baÅŸarÄ±lÄ± olur."

Finalde FenerbahÃ§e'yi 3-2 yenen Akhisarspor, Okan Buruk Ã¶nderliÄŸinde tarihinin ilk kupa zaferina uzandÄ±.

"GALATASARAY GÃ–REVÄ°NÄ° KENDÄ°ME YAKIÅžTIRIYORUM"

Okan Buruk, yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce NTV'de yayÄ±nlanan KÄ±rÄ±lma AnÄ± isimli programda Galatasaray teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini ne kadar istediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

2013'ten beri tek baÅŸÄ±ma çalÄ±ÅŸÄ±yorum, Süper Lig'de birçok takÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularÄ±nÄ±zÄ± belirtmeyi doÄŸru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doÄŸru bulmuyorum. Bir Futbol adamÄ±yÄ±m, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarÄ±lara çÄ±kmak istiyorum. Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸ bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayÄ± kendime yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadÄ±r. GittiÄŸiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzedl. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. Ä°nÅŸallah bir gün olur. En doÄŸru zamanda her ÅŸeyin olmasÄ± önemli. Benim için hayatÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mda doÄŸru zamanda olacaksa olsun. Bir yandan doÄŸru zamanÄ±n geldiÄŸini düÅŸünüyorum. EÄŸer Galatasaray'da bir hoca deÄŸiÅŸikliÄŸi olacaksa... Mevcut hocaya da saygÄ± göstermek gerekiyor. Bir deÄŸiÅŸim olursa Galatasaray teknik direktörü olmayÄ± isterim. Bu benim için bir hayal. YÄ±llarca oynadÄ±ÄŸÄ±m taraftarÄ±n önünde teknik direktör olmayÄ± isterim. HayÄ±rlÄ±sÄ± olsun. Benim için zamanlama olarak doÄŸru zaman olduÄŸuna inanÄ±yorum, kendimi hazÄ±r görüyorum. Olursa seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim. ÇalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±m dönemde onlarca teklif geldi, hep bekledim. Kendime takÄ±m aramÄ±yorum ama Galatasaray'Ä±n teknik direktör anlamÄ±nda bir düÅŸüncesi olursa maddi manevi konularÄ± hiç düÅŸünmeden Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Okan Buruk

ARDA TURAN Ä°DDÄ°ASI

Galatasaray'da Dursun Ã–zbek yÃ¶netimi, yeni hoca konusunda Okan Buruk'ta karar kÄ±larken 48 yaÅŸÄ±ndaki teknik adamla 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. Okan Buruk'u takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getiren sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar futbolculuÄŸa veda etmesi beklenen Arda Turan'a ise kulÃ¼pte gÃ¶rev verecek.

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Fanatik'in haberine gÃ¶re, Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'Ä±n da yeÅŸil sahalara veda etmesi ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda teknik ekipte olmasa bile, Cenk ErgÃ¼n'Ã¼n altÄ±nda sportif direktÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± rolÃ¼nde kulÃ¼pte gÃ¶rev almasÄ± bekleniyor.