Son Dakika: Okan Buruk bizzat açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçen sezon Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu sevincini yaşayan teknik direktör Okan Buruk, turuncu lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.



Şampiyonluk yarışından, Galatasaray’a, milli takımdan, yabancı kuralına kadar Tivibu Spor’a birçok konuda açıklamada bulunan Buruk, "Uzun yıllar Galatasaray’da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray’ın başında. Galatasaray Hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici" dedi.

Çalışma temposunu özlediğini de söyleyen Buruk, "Bundan önce hep çalıştım. Ara vermeden çalıştım. Bu süreç bana iyi geldi diyebilirim. Yaz ayına kadar kendimi yenilemiş şekilde ve istediğim tarzda bir proje olursa tekrardan işin içine girmeyi istiyorum" şeklinde konuştu.Başakşehir’in kendisi için orada çalışmadan önce de çok değerli bir takım olduğunu ifade eden Buruk, "Başakşehir çok değerli bir kulüp. Çalıştıktan sonra da aynı şeyleri söyleyeceğim. Çok güzel hatıralarla oradan ayrıldım. Başakşehir 3 sezon boyunca hep şampiyonluk yarışında olmuş ancak hiç şampiyon olamamış bir takımdı. Ben ilk geldiğimde takım üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bunun nedeni bir önceki sene şampiyonluğu kaybeden oyuncu grubunun olmasıydı. Tekrar aynı şeyi mi yaşayacağız düşüncesi bulunuyordu oyuncularda. Bunları değiştirmemiz süre aldı. Şampiyonluğu yaşamak büyük özgüven gerektiriyor. Ben oyuncuları mental olarak şampiyon olabileceğimize inandırdım.





"Şampiyonlar Ligi’ni oynamak en büyük hayalimdi. Bu sezon bunu yaşadım. Son PSG maçını saymazsak, diğer maçlarda özgüven olarak iyi bir intiba bıraktığımızı düşünüyorum. O takımlarla başa baş oynamak bizi ayrıca mutlu etti. Silik ve korkak bir takımımın olmasını istemem. Şampiyonlar Ligi’nde de bu şekilde kendine güvenen, savunma yapmayan bir takım çıkardık" ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ZOR GRUBA DENK GELDİK"



Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performans ile ilgili de açıklamalarda başarılı teknik adam, "Zor bir gruba denk geldik. Geçen sezon Avrupa Ligi’nde önemli bir performans sergilemiştik. Avrupa Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi’nde maç kazanmanın zevki çok başka oluyor. Eleme Turu oynayan takımlar için transferlerin geç yapılması büyük dezavantaj. Örneğin Beşiktaş, transferlerini erken yapabilseydi Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’nde mücadele edebilirdi. Bu yüzden takımlarda planlama çok önceden yapılmalı" dedi.



"MENTAL OLARAK HAZIRLANAMADIK"



Ligde zor bir sene geçirdiklerini söyleyen Okan Buruk " 10 gün tatil yapıp yeniden antrenmanlara başlamak zor oldu. Fiziksel ve mental olarak Lige hazır değildik. Bunu ilk 4 maçlık periyotta gördük. Daha sonra 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Milli Takım arası oldu. Milli Takımlarda oynayan da çok oyuncumuz vardı. Şampiyon olduğumuz için bir doymuşluk olabilir oyuncularda. Futbolcularımız Şampiyonlar Ligi maçlarını üst düzey oynarken, lig maçlarında bireysel performans olarak verim alamadık. Hücum oyuncularımızın gol sayısının düşmesi bize maç kazanma konusunda sıkıntılar yarattı. İyi şeyler yaptığımız maçlarda da karşılığını alamadığımız oldu. Çok büyük hakem hataları da yaşadık.



MHK Değişikliği sonrası memnun olan kimseyi görmedim. Ben de bu şekilde düşünüyorum. İyiye gideceğine daha kötüye giden hakem performansları var. Hakemlerimize bir yandan destek olmak, bir yandan neleri yanlış yaptıklarını anlatmak gerekiyor. Umarım bir an önce düzelir" açıklamasında bulundu.



"BAŞAKŞEHİR’DEN AYRILMAMI İSTEDİLER"



Teknik direktör Buruk, Başakşehir’de ayrılık sürecinin kulüp yönetimi tarafından başlatıldığını ifade ederken, "Göksel Gümüşdağ benim çok yakın arkadaşım. Çok değer verdiğim bir insan. Başkanımızdan böyle bir öneri geldi. Yenilenmenin kulüp için daha iyi olacağını düşündüler. Ben de buna hazır olduğumu belirttim. Oyun olarak belki iyi işler yapabilirdik, ama kulüpten böyle bir öneri gelince ben de ayrılmak durumunda kaldım. Böyle bir durumun kulüp için daha iyi olacağını düşündüler. Yöneticilerle ve futbolcu arkadaşlarımızla dostluğumuz sürüyor. Aykut hoca da sezon arası geldi. Takımı doğru yere getirmek istiyor. Çok çalışkan bir insan. Hem ona hem Başakşehir takımına başarılar diliyorum. Başakşehir’den ayrılırken göz yaşlarıma hakim olamadım" diye konuştu.



"GALATASARAY’IN YERİ ÇOK BAŞKA"



Futbolculuk dönemlerinden beri tüm takımların taraftarları tarafından saygı duyulduğundan da bahseden Buruk, ”Kavgadan beslenen bir insan değilim. Kendi hayatımı sevgi üzerine kurdum. Bütün takımların taraftarları bana sempatik geliyor. Hepsine saygı ve sevgi duyuyorum. Sokakta karşılaştığım tüm takım taraftarları bana saygı ve sevgi ile yaklaşıyor. İyi hoca, iyi karakter gibi örneklerin ülkemizde çoğalmasını isteyen birisiyim. Ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Üzerimde Galatasaray apoletinin olması çok normal. Beşiktaş’ta da 2 sene oynadım. Orada da çok güzel günler geçirdim. İtalya’da harika günlerim oldu. Ama tabii ki Galatasaray’ın yeri ben de çok ayrı" dedi.





"GALATASARAY’I ÇOK İSTERİM"



Adının Fatih Terim sonrası dönem için Galatasaray’la anılmasıyla ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Uzun yıllar Galatasaray’da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray’ın başında. Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya’ya gidip hem Milan hem Fiorentina’yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak” şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ MUTLU SONA YAKIN"



Buruk, Süper Lig’de Şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Okan Buruk en şanslı takımın Beşiktaş olduğunu belirterek, "Beşiktaş’ın bizle oynadığı ilk maç belki de onlar adına dönüm maçıydı. Favori Başakşehir’di. Ama Beşiktaş o maçı kazanıp inanılmaz bir yükselişe geçti. Puan olarak değil, oyun olarak da baktığımızda sahada en güçlü duran ve bütün maçları domine eden takım Beşiktaş. Puan avantajının dışında oyun olarak da iyiler. Oyuncuları kenetlenmiş görüyorum. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Ama oyun olarak Beşiktaş sahada çok güçlü gözüküyor. Fenerbahçe ise çok fazla transfer yaptı ve kaliteli oyuncular geldi. Her şey kağıt üstünde olmuyor, sahada bitiyor. Fenerbahçe’nin iç saha performansı iç açıcı değil. Beşiktaş için söylediğimiz güçlü oyunu Fenerbahçe için zaman zaman söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE’DEN TEKLİF ALMADIM"



Takım çalıştırmadığı süre içerisinde Fenerbahçe’den teklif almadığını söyleyen Okan Buruk, ”Boşta olduğum için tüm hoca değiştiren takımlarla ismim geçiyor. Fenerbahçe’den bana şimdiye kadar teklif gelmedi. Birçok takımla adım geçiyor. Ancak bir teklif söz konusu değil" dedi.



"İRFAN ÖZEL BİR OYUNCU"



Genç Teknik Adam İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’ye transferini de değerlendirdi. Buruk, ”İrfan’ın yurt dışında oynaması onu daha yukarı seviyelere çekebilirdi. İrfan Fenerbahçe ile anlaştı. Çok değerli ve önemli bir oyuncu. İrfan’ı ilk antrenmanda gördüğümde çok etkilenmiştim. Özel bir oyuncu. İrfan umarım Avrupa’da bizim için önemli bir oyuncu olur. Antrenman kaçırmaz ve arkadaşları ile arası çok iyidir. Onun çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"HEDEF AVRUPA OLMALI"



Buruk, ligde görev alan teknik direktörler için de, "Ligin lideri Sergen Hoca. Çağdaş Hoca ve Erol Hoca’yı da başarılı buluyorum. Genç teknik direktörlerin olması beni sevindiriyor. Başarılarımızı Avrupa’ya da taşımalıyız. Asıl Amacım Avrupa’da çalışmak. Türk teknik direktörler lokal anlamda başarılı olduktan sonra Avrupa’da da çalışmalı. Ben Akhisar ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile Lig kupası kazandım. Süper Kupa’yı da kazanmak isterdim. Onu kazanamadım. Avrupa’da başarılar yakalayabilirsek, Türkiye’de kazandığımız kupalara benzer bir başarı yakalayabiliriz" dedi.





"ABDULLAH AVCI BAŞARILI"



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Milli Takım’da beraber çalıştığını belirten teknik adam, "Abdullah Avcı çok değerli bir teknik direktör. Saygı duyulacak bir isim. Kendi doğruları üzerinde yol almaya çalışan bir teknik adam. Hala görüşüyoruz. Trabzonspor’da da çok başarılı oldu" şeklinde konuştu.



"YABANCI SAYISI DÜŞMEMELİ"



Yabancı kuralı ile ilgili görüşlerini de aktaran başarılı çalıştırıcı, "Sayıyı düşürelim ile bu iş olmaz. Yatırımları altyapılarımız üzerinden doğru bir şekilde yapabilirsek amaçlarımıza daha kolay ulaşırız. İş dönüyor dolaşıyor yabancı sayısına geliyor. Bunun sebebi oyuncu yetiştiremememiz. Daha çok oyuncu yetiştirmemiz gerek. Altyapılara yatırım yapabilirsek önemli yerlere geliriz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecek tesisler inşa etmemiz gerekiyor. 18- 19 yaşına gelmiş oyuncularınızı oynatabileceğiniz bir yer yok. Yatırımları doğru yönetirsek olumlu sonuçlar alırız. Benim düşüncem en az 10 yabancı olması gerekiyor. İyi yabancı oyuncuların gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"BAŞLANGIÇ ÇOK ÖNEMLİ"



Teknik direktör Okan Buruk, A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki grubunu da değerlendirdi. Buruk, "Şu an da Milli Takım’da özellikle yurtdışında oynayan ve fazla sayıda bulunan oyuncumuz var. Özellikle savunma bölgesinde dünya çapında isimlere sahibiz. Orta saha ve forvette de kaliteli iyi oyuncularımız var. Forvet konusunda belki sayısal olarak eksikliğimiz olabilir, ama Cenk Tosun ve Burak Yılmaz gibi önemli 2 oyuncu bulunuyor. İki oyuncumuzun da önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. Takıma liderlik yapabilecek isimler. Kalecilere baktığımızda Altay, Mert ve Uğurcan çok formda. Üçü de oynayabilecek durumda. Çok genç olmalarına rağmen bu performansa ulaşmaları Türk Futbolu için büyük şans. Avrupa Şampiyonaları’nda başlangıçlar çok önemlidir. Ben iyi başladığımız takdirde çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonaları’nda ilk gol bana nasip olmuştu. Bu oyuncular Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na taşıdı. Şenol Güneş onların neler verebileceklerini gayet iyi biliyor. Bir oyuncu fiziksel olarak hazır değilse Milli Takım’da olmasını doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

