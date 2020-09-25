Son Dakika | Okan Buruk, Bebek'te görüntülendi! Milyonluk araba...
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi.
Başakşehir Futbol Kulübü'yle geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk önceki akşam Bebek'teydi.
Ünlü teknik direktör Okan Buruk, milyonluk oyuncağıyla dikkat çekti.
Okan Buruk, yaklaşık değeri 1 milyon 200 bin TL olan Tesla model elektrikli aracı içerisinde objektiflere yakalandı. (Takvim)
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