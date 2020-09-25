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Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Okan Buruk, Bebek'te görüntülendi! Milyonluk araba...

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Son Dakika | Okan Buruk, Bebek'te görüntülendi! Milyonluk araba...
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi.

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  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başakşehir Futbol Kulübü'yle geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk önceki akşam Bebek'teydi.

Ünlü teknik direktör Okan Buruk, milyonluk oyuncağıyla dikkat çekti.

Okan Buruk, yaklaşık değeri 1 milyon 200 bin TL olan Tesla model elektrikli aracı içerisinde objektiflere yakalandı. (Takvim)

Son Dakika | Okan Buruk, Bebekte görüntülendi Milyonluk araba...

Son Dakika | Okan Buruk, Bebekte görüntülendi Milyonluk araba...

 

Son Dakika | Okan Buruk, Bebekte görüntülendi Milyonluk araba...

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