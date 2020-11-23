Son Dakika | Okan Buruk açıkladı! Mert Günok'tan müjde, Mehmet Topal'dan kötü haber...

Okan Buruk'un İngiltere yolculuğu öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

3 maçımız kaldı. Bir tanesi Manchester United ile. Son galibiyetimiz grupta bizi de iddialı hale getirdi. İlk ikiye girme ve Avrupa Ligi'ne gitme şansımız var. Önemli maçlar oynayacağız. Kazanmamız için bir çok neden var. Ülke puanı, kulübümüz ve Türk futbolunun prestiji için kazanmamız gerekiyor. Kendi başarımız için de kazanmamız lazım. Hem benim hem oyuncularımın ispat etmesi gereken şeyler var. Oyuncularımızdan kendini Avrupa'da göstermiş olanlar var, göstermek isteyenler var.

"FİKSTÜR ÇOK ZOR, FUTBOLCULOAR ROBOT DEĞİL"

Son Manchester United galibiyeti sonrası lige dönüşte zorlandık ama Şampiyonlar Ligi'nin havası başka. Yoğun bir fikstür. Salı günü maç yapıp dönüşte cumartesi günü maç yapacağız. En iyi yanı milli takım maçlarının Mart ayına kadar olmaması. Milli maçlar bu dönemde takımlara zarar veriyor. Pandemi sürecinde lig ve UEFA fikstürü oldukça zor. Oyuncularımız milli takımlardan dönüp Cumartesi günü maça çıktılar. Milli Takım açısından bakınca Şenol Güneş için de zor bir süreç. Futbolcular için en zoru. Robot gibi maçlara gidiyorlar. Virüs kapma endişesiyle yaşıyorlar. Milli Takım'a gidip oradan eleştirilerek dönüyorlar. Milli Takım hocası da eleştiriliyor. Biraz daha hoşgörülü olmalıyız. Oyuncular robot değil, en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Daha hoşgörülü olmalıyız.

MERT GÜNOK'TAN İYİ, MEHMET TOPAL'DAN KÖTÜ HABER

Mert Günok Milli Takım'dan dönüşte yaptığımız testlerde negatif çıktı. 4 test negatif verdi. Kadromuzda bulunuyor. Mert her zaman maskesine ve izolasyonuna dikkat eder. Bizim yaptığımız testler negatif çıktı. UEFA'nın da testi negatif çıktı. Oynamasına izin verildi biz de kadroya aldık. Herhangi bir sıkıntısı yok, oynayabilecek durumda. Aleksic bizimle beraber değil, Mehmet Topal'ın adalesinde yırtık oluştu bizimle değil. Crivelli'nin sakatlığı devam ediyor o da bizimle değil.

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