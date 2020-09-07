Son Dakika | Oğuzhan Özyakup, Etiler'de yakalandı! Kameraları görünce...
Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, önceki akşam Etiler'de yemek yedi. Yaklaşık 2 yıldır Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Özyakup, soruları yanıtsız bıraktı.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup, önceki akşam Etiler'de yemek yedi.
Yaklaşık 2 yıldır Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Özyakup, objektifleri fark edince hemen depara kalktı.
Sevgilisi hakkında gelen sorulara cevap vermeyen Özyakup, "Arkadaşlar teşekkür ederim, biliyorsunuz özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum" diyerek evinin yolunu tuttu. (Takvim)
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle