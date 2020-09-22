Son dakika | Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu, Konyaspor'da
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanldı:
"Kulübümüz kaleci ve ön libero mevkiinde forma giyen iki oyuncuyla sözleşme imzaladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine sportif direktörümüz Adnan Erkan, 21 yaşındaki ön libero Oğuz Kagan Güçtekin ile 26 yaşındaki Kaleci Erten Ersu katıldı.
Bedelsiz olarak kadromuza dahil edilen oyuncularımız Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Yeni transferlerimiz Oğuz Kağan Güçtekin 16, Erten Ersu ise 54 numaralı formayı giyecek."
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