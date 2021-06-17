Son dakika: Obradovic'ten geri dönüş ve NBA açıklaması! Partizan...

Spor Arena Dış Haber - Zeljko Obradovic, Sırbistan basınına geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2019/20 sezonunun sonunda Fenerbahçe Beko'dan ve geçen sezon takım çalıştırmayan Zeljko Obradovic'in Partizan'ın başına geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Obradovic; "Partizan yetkilileriyle sürekli iletişim içerisindeyim. Kulübe yardımım dokunacağı her konuda onların yanındayım ama sadece Partizan değil, bütün Sırbi,stan basketbolu için bu böyle. Partizan'ın ve Kızılyıldız gibi Euroleague'de olmasını isterim. Belgrad şehri ve Sırbistan, basketbolu çok seviyor. Partizan benim için çok şey ifade ediyor." diye konuştu.

İsminin zaman zaman NBA ile anılması hakkında da konuşan Obradovic; "NBA'e kesinlikle gitmem. NBA takımları Avrupa'dan gelen koçlara güvenmiyorlar. Bu kırılması zor bir döngü." sözlerini kullandı.