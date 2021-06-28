Son Dakika: Obradovic Fenerbahçe sonrası resmen Partizan'da! Sözleşmeyi imzaladı, ilk duyguları...

Sırbistan Ligi takımlarından Partizan, Zeljko Obradovic ile sözleşme imzaladı.

Efsaneleştiği Partizan'a geri dönen Obradovic, imza töreninde eski takımına döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Zeljko Obradovic, "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir. Partizan'ı eski günlerinde döndürebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için söz veriyorum. EuroLeague döneceğiz ama bir seneliğine değil. Hep orada olacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli camiayla 2013 yılında tanışan ve elde ettiği başarılarla taraftarın gönlünde taht kuran 60 yaşındaki başantrenörün, sözleşmesini uzatmama kararı şok etkisi yaratmıştı.

Obradovic, ailesinin de isteğiyle 1 yıl takım çalıştırmama kararı alırken bu süre zarfında dinlenmeye çekilmişti.

7 YILDA 11 KUPA



Fenerbahçe'nin başında 507 maça çıkan Sırp çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımla 7 yılda 11 kupa kazandı.

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirme başarısı gösteren ilk ve tek başantrenör olan Obradovic, sarı-lacivertlilerle bu alanda önemli rekorlar kırmayı da başardı.

24 KUPANIN 11'İNDE İMZASI VAR



Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 7 yılda Obradovic'le 11 kupayı müzesine götürdü.

F.BAHÇE'NİN BAŞINDA 382 GALİBİYET



Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerle çıktığı 507 resmi karşılaşmada 382 galibiyet elde etti.

Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı takımıyla Basketbol Süper Ligi'nde 262, THY Avrupa Ligi'nde 217, Türkiye Kupası'nda 22, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 olmak üzere toplam 507 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 382 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.