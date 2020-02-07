Son Dakika | Nzonzi'nin Galatasaray'la ilişkisi tamamen kesildi! 535 bin euro...

Galatasaray'da son dönem gözden düşen ve sözleşmesi feshedilen Nzonzi'nin alacakları ödendi ve olası bir sorunun önüne geçildi.



Şubat ayının ilk haftası bitene kadar alacaklarının hesabına yatırılacağı garantisi verilen Nzonzi'ye sarı kırmızılı kulüp 535 bin euro ödedi. Böylece Fransız oyuncunun Galatasaray ile ilişkisi tamamen kesildi.

Sarı kırmızılı kulüp Nzonzi'nin 605 bin euro olan hak edişinden antrenmanı izinsiz terk ettiği için kendisine kesilen 70 bin euroyu da düşerek ödeme yaptı.



Nzonzi'nin Stoke performansını hatırlıyoruz;





Nzonzi sezonun kalan bölümünde Rennes forması giyecek.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!