Son dakika: Nwakaeme adım adım Galatasaray'a

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Sol kanada transfer yapmak isteyen Galatasaray'Da bir süredir gündemkde olan Anthony Nwakaeme ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşamayan, Galatasaray ile yaptığı ilk görüşmelerden de sonuç çıkmayan 33 yaşındaki futbolcu ile yapılan son görüşme olumlu geçti. Fanatik'in haberine göre Nijerjalı futbolcu ile 1,5 milyon euro civarı bir yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlanma noktasına gelindi.

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Trtabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 120 maçta 41 gol atıp 36 asist yapan Nwakaeme, geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da kapalı savunmaları açma konusunda Nwakaeme'nin yeteneklerinden faydalanmak istediği ifade ediliyor.

Nwakaeme, İstanbul'da bir otelde Ümraniyespor - Galatasaray maçını izlerken görüntülenmişti.