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Son dakika: Nwakaeme adım adım Galatasaray'a

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#Transfer#Galatasaray#Nwakaeme
Son dakika: Nwakaeme adım adım Galatasaraya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 12:06

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra henüz kulüp bulamayan Anthony Nwakaeme adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Tarafların bir kez daha masaya oturdukları ve anlaşmaya çok yakın oldukları iddia edildi.

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Sol kanada transfer yapmak isteyen Galatasaray'Da bir süredir gündemkde olan Anthony Nwakaeme ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşamayan, Galatasaray ile yaptığı ilk görüşmelerden de sonuç çıkmayan 33 yaşındaki futbolcu ile yapılan son görüşme olumlu geçti. Fanatik'in haberine göre Nijerjalı futbolcu ile 1,5 milyon euro civarı bir yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlanma noktasına gelindi.

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Trtabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 120 maçta 41 gol atıp 36 asist yapan Nwakaeme, geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da kapalı savunmaları açma konusunda Nwakaeme'nin yeteneklerinden faydalanmak istediği ifade ediliyor.

Nwakaeme, İstanbul'da bir otelde Ümraniyespor - Galatasaray maçını izlerken görüntülenmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Nwakaeme

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