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Son Dakika: Nuri Şahin UEFA A lisansı aldı!

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#Nuri Şahin#Antalyaspor#A Lisansı
Son Dakika: Nuri Şahin UEFA A lisansı aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 11:48

Antalyaspor Futbol Sorumlusu görevini üstlenmesine karşın yedek kulübesinde olmak için futbolcu statüsünde devam eden Nuri Şahin, UEFA A lisans almayı başardı.

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Antalyaspor'da geçtiğimiz sezon Ersun Yanal'ın ardından teknik adamlık koltuğuna oturan, ancak diploması olmadığı için futbolcu statüsünü sürdüren Nuri Şahin, UEFA A lisans almayı başardı.

İlk kez antrenör olarak sahaya çıkacak

Ajansspor'un haberine göre; sezonun ilk 3 haftasında oynanan Galatasaray, Ümraniyespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında idareci sıfatıyla yedek kulübesinde yer alan Şahin, bugün oynanacak Gaziantep FK maçında ilk kez antrenör olarak sahaya çıkacak.

Pro Lisans için 3 yıl daha bekleyecek

Şahin’in A lisans sahibi olduğunu kulüp yetkilileri de onaylarken, genç çalıştırıcının Pro Lisansı ise yaklaşık 3 yıl sonra elde edeceği öğrenildi.

Kırmadığı rekor kalmadı

Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon ligi 7’nci sırada tamamlarken Süper Lig’de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırmayı başarmıştı.

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Geçen sezon rakip kaleye 54 gol atarak tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, 53 olan rekorunu geçerken, yenilmezlik serisini de 13 maçtan 16 maça yükselterek, yeni bir rekora imza atmıştı.

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#Nuri Şahin#Antalyaspor#A Lisansı

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