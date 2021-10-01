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Nur Germen hayatını kaybetti

#Nur Germen#Basketbol#Galatasaray
Nur Germen hayatını kaybetti

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran eski milli basketbolcu ve antrenör Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Basketbolculuk kariyerinde TED Kolejliler, Galatasaray, Muhafızgücü, TOFAŞ ve Yenişehir formaları giyen eski milli basketbolcu Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

NUR GERMEN KİMDİR?

1948 yılında Ankara'da doğan Nur Germen, 76 kez genç ve A Milli seviyesinde maça çıktı. 1971 ve 1975 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan basketbol milli takımımızda forma giydi. Sporculuk kariyerinde TED Kolejliler, Galatasaray, Muhafızgücü, TOFAŞ ve Yenişehir formaları giydi.

1972 yılında aktif sporcuyken Galatasaray Lisesi'nin erkek basketbol takımını çalıştırmaya başladı. Galatasaray'da 1983 yılında yardımcı antrenörlük yaparak 1. Ligde çalıştırıcılık kariyerine başlayan Germen, 1984-85 sezonunda A takımının başına geçti ve sarı-kırmızılı takımın 16 yıl aradan sonra Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi oldu. Bu başarısına rağmen 1985-86 sezonunun başında görevine son verildi.

Nur Germen hayatını kaybetti

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*Nur Germen (ortada)

1987-88 sezonunda yeniden Galatasaray'la anlaşan ve menajerlik görevine getirilen Germen, başarısız bir sezon geçiren ve bir ara küme düşme potasına inen sarı-kırmızılı takımın Amerikalı antrenörü Jack Avina ve Basketbol Şube Sorumlusu Faruk Süren ile sorunlar yaşadı ve görevinden ayrıldı.

1991-92 sezonunda Çukurova'ya transfer olan Aydan Siyavuş'un yerine Karşıyaka'ya antrenör olan Germen, takımının başında 26 maçta 10 galibiyet aldı ve takımı 11. sırada yer alınca play-off'tan uzak kaldı.

Karşıyaka'nın sözleşme imzalamaması üzerine Germen bu defa millî takımın başına getirilen Aydan Siyavuş'un çalıştırdığı Çukurova'nın antrenörlüğüne geldi. Ancak bu kulübün 1992 yazında sportif faaliyetlerine son vermesi üzerine 1992-93 sezonunu takım çalıştıramadan geçirmek zorunda kaldı.

25 Mayıs 1993 tarihinde ise, Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Galatasaray'la anlaşan Aydan Siyavuş'un yerine millî takımın antrenörlüğüne getirildi. 12 yıl aradan sonra katılınan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda beklenen sonucu alamayan, 1995 Şampiyonası elemelerinin ilk maçlarında 3 karşılaşmada 3 yenilgi alan Germen Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alındı ve yerine Çetin Yılmaz getirildi.

2007 Haziran ayında Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Koordinatörlüğü'ne getirildiyse de, sarı-kırmızılı takımın Türkiye Kupası'ndan elenmesi üzerine görevine son verildi.

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#Nur Germen#Basketbol#Galatasaray