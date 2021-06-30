Son Dakika: Nuno Espirito Santo'da sıcak gelişme! İmza an meselesi...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Nuno Espirito Santo ile büyük ölçüde anlaştı.

The Telegraph'da yer alan habere göre; Kuzey Londra temsilcisi, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı ve resmi açıklama yapılması artık an meselesi. Haberde, "Nuno Espirito Santo, Tottenham'ın yeni hocası olmanın eşiğinde" ifadeleri kullanıldı.

Nuno Espirito Santo'nun yanı sıra Roberto Martinez ve Roberto Mancini ile de ilgilenen Tottenham'ın, iki teknik adamın Avrupa Şampiyonası'nda ülkeleriyle yola devam etmelerinden dolayı Portekizli çalıştırıcıda karar kılındığı kaydedildi.

Kariyerine Premier Lig'de devam etmeyi arzulayan Nuno Espirito Santo'nun Tottenham ile 3 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.