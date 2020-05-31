Son Dakika | Novak'ın Fenerbahçe'ye transferi için sürpriz isim devrede!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sezon sonu sona erecek sözleşmesinin uzatılması için uzun zamandır Trabzonspor’la pazarlık masasında olan ancak bir anlaşma sağlayamayan, devre arasından bu yana da ismi Fenerbahçe ile anılan Filip Novak’ın transferi için sürpriz bir isim devrede: Nataliya Miladinovic. Fenerbahçe Beko’nun yıldız ismi Jan Vesely’nin eşi olan Miladinovic, aynı zamanda Novak’ın sevgilisi Katerina Provaznikova’nın yakın arkadaşı, Nataliya Miladinovic’in Novak’a sarı lacivertli ekibi anlattığı ve transfer olmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

'Önce kulübünüzle görüşün'

Trabzonspor'da yıllık 860 bin Euro kazanan Filip Novak’ın bordo mavili kulüple sözleşme yenilemek için ücret artışı istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken menajerinin de Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı ancak sarı lacivertli yöneticilerin “Önce kulübünüzle görüşmeli ve kesin sonuca varmalısınız. Prensip olarak ancak kulübünüzle görüşüp anlaşamadığınız bir noktadan sonra sizinle görüşebiliriz” dediği öğrenildi. Filip Novak, devre arası transfer döneminde sevgilisi Katerina Provaznikova ve menajeri ile İstanbul’da buluşmuştu ve o dönem yıldız oyuncunun ismi İstanbul ekipleriyle anılmıştı.

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