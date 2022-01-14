Son dakika: Novak Djokovic'in vizesi iptal edildi! Avustralya Açık'ta oynayamayacak

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Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaptığı resmi açıklamada yasal hakkını kullanarak Novak Djokovic'in vizesini iptal ettiğini duyurdu. Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, açıklamasında; "Bu kararı alırken halkın düşüncelerine önem verirken İçişleri Bakanlığı, Sınır Kuvvetleri ve Djokovic'ten gelen belgeleri detaylı şekilde inceleyerek aldım." sözlerine yer verdi.

DJOKOVIC'İN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Pazartesi günü mahkeme kararıyla vizesi geri verilen Novak Djokovic'in Bakan Alex Hawke'nin yasal hakkını kullanıp vizeyi yeniden iptal etmesine itiraz edebilme hakkı bulunuyor. Avustralya Açık 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Djokovic'in itirazının haftasonu görüşülüp görüşülemeyeceği ise bilinmiyor.