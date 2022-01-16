Son dakika: Novak Djokovic mahkemeyi kaybetti! Avustralya'dan sınır dışı edilecek...

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Novak Djokovic'in Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin yasal gücünü kullanarak vizesinin ikinci kez iptal etmesine yaptığı itiraz, federal mahkemede görüşüldü. Üç yargıcın katılımıyla yapılan duruşmada Djokovic'in itirazı geri çevirildi.

Dünya 1 numarası, kısa süre içerisinde Avustralya'dan ayrılmak zorunda. Sırp raket, daha önce 9 kez kazandığı Avustralya Açık'ta bu yıl mücadele edemeyecek.

KARARA İTİRAZ HAKKI BULUNMUYOR

Daha önce iki kez vize iptal kararlarına itiraz eden Novak Djokovic'in bu karara itiraz hakkı bulunmuyor. Federal mahkemede görülen duruşma üç yargıcın katılımıyla yapıldığı ve karar oy birliğiyle alındığı için yasalar gereği temyize götürülemiyor.

İLK AÇIKLAMA: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Kararın ardından Novak Djokovic bir açıklama yaptı ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

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İşte Djokovic'in açıklaması;

Bugünkü duruşmadan sonra kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bunun dışında herhangi bir yorum yapmadan önce biraz dinlenmeye ve iyileşmeye çalışacağım. Karardan dolayı son derece hayal kırıklığına uğradım. Vizemin iptal edilmesi kararına yaptığım itirazı reddedildi, bu da Avustralya Açık'a katılamayacağım anlamına geliyor. Mahkeme kararına saygı duyuyorum ve Avustralya Açık'tan çekilmek için makamlarla işbirliği yapacağım.

Geçtiğimiz haftaların odak noktasının benim üzerimde olmasından rahatsızım ve umarım artık sevdiğim oyuna odaklanabilirim. Oyunculara, turnuva yetkililerine, personellere, gönüllülere ve taraftarlara iyi dileklerimi sunuyor ve turnuva için en iyisini diliyorum.

Son olarak aileme, arkadaşlarıma, ekibime, taraftarlarıma ve Sırp dostlarıma destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz benim için büyük bir güç kaynağı oldunuz.