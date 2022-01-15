Son dakika: Novak Djokovic Avustralya'da gözaltına alındı! Son mahkeme...

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Teniste erkekler dünya 1 numarası olan Novak Djokovic'in Avustralya ile yaşadığı vize krizi devam ediyor.

Ülkeye girişte yaklaşık 8 sat sorgulanan ve ardından vizesi iptal edilen Djokovic, 4 gün boyunca mültecilerin kaldığı hükümetin kontrolündeki Park Hotel'de kalmış, 10 Ocak Pazartesi günü yapılan mahkemede vize iptali kararı iptal edilince ülkeye giriş hakkı kazanmıştı.

Avustralya Federal Hükümeti Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, Perşembe günü yasada kendisine tanınan gücü kullanarak Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal etmişti. Karara tedbir getirmek için Djokovic'in avukatları tarafından yapılan başvuru sonucu Avustralya saatiyle akşam saatlerinde yapılan duruşmada Sırp raketin sınır dışı edilmesi kararına son mahkemeye kadar tedbir getirilmişti.

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AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜ, BAKANLIK YETKİLİLERİNE İFADE VERDİ VE GÖZALTINA ALINIP PARK HOTEL'E GÖTÜRÜLDÜ

Mahkemede sınır dışı kararına tedbir getirilmesinin yanı sıra iki tarafın anlaşması sonucu Djokovic'e gün içerisinde avukatlarıyla görüşme şansı verildi. Bu görüşme sırasında dışarıda iki sınır kuvvet polisinin olduğu ifade edildi. Djokovic bunun ardından avukatlarıyla birlikte Göçmenlik Bakanlığı yetkililerine ifade verdi. 34 yaşındaki tenis yıldızı daha sonra polisler tarafından gözaltına alınarak daha önce 4 gün kaldığı Park Hotel'e götürüldü.

SON MAHKEME YARIN SABAH

Novak Djokovic'in vizesinin ikinci kez iptal edilmesi kararı Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde görülmüştü. Son dava, Avustralya Federal Mahkemesi'nde yerel saatle Pazar 09:30'da görülecek.