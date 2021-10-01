Son dakika: Norveç'te Haaland Türkiye maçında yok! Sörloth...

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A Milli Takımımız ile 8 Ekim'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşacak olan Norveç'te Sörloth'un ardından Erling Haaland da forma giyemeyecek. Daha önce açıklanan kadroya dahil edilen yıldız golcü, sakatlığı sebebiyle milli takıma gitmeyecek. Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Haaland'ın milli takıma gitmeyeceğini, milli arayı Almanya'da tedavi olarak geçireceğini açıkladı.

Alexander Sörloth da Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı.

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, elemelerde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya'ya konuk olacak.