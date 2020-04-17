Son Dakika | Norman Hunter corona virüsten hayatını kaybetti!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, kulübün efsane isimlerinden Norman Hunter'ın koronavirüs nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Norman Hunter'ın geçen hafta covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Efsane isim, 14 yıl boyunca giydiği Leeds United formasıyla 1968'de Lig Kupası, 1969'da Charity Shield, 1972'de FA Cup kazanırken, iki kez İngiltere ve bir kez Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşadı.

Norman Hunter, 1966'da Dünya Kupası kazanan İngiltere Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.