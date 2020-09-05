MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için geliyor!
GeriFutbol Son Dakika | Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için geliyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.09.2020 - 08:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için geliyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için geliyor!
Abone Olgoogle-news

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'in yerine gelmesi planlanan Eran Zahavi'yle anlaştığı belirtilmişti. Sarı lacivertliler'in hedefindeki önemli isimlerden biri de Hırvat forvet Nikola Kalinic'ti. Hırvat golcünün menajerinin Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Yepyeni bir kadro kuran ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in yerine gelecek olan forvet konusunda da bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler İsrailli forvet Eran Zahavi'den sonra Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nicola Kalinic'le de anlaşma zemini arıyor. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Nikola Kalinic’in menajeri Fenerbahçe ile bir görüşme yapmak için cumartesi İstanbul’a geliyor.

Beşiktaş'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Kalinic transferinde Fenerbahçe'nin büyük ilerleme kaydettiği de iddia edildi. Geçen sezonu Roma'da geçiren 32 yaşındaki forvet 19 maçta 5 gol 23 asistlik performans sergilemişti.

 

Son Dakika | Nikola Kalinicin menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için geliyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle