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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Son dakika | Nikita Mazepin, Haas ile anlaştı! 2021'den itibaren...

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Son dakika | Nikita Mazepin, Haas ile anlaştı! 2021'den itibaren...
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Rus sürücü Nikita Mazepin, 2021'den itibaren Haas Formula 1 Takımı'nda yarışacak.

Daha önce son 4 yıldır kadrosunda yer alan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile 2020 sezonunun ardından yollarını ayıracağını açıklayan Haas takımı, anlaştığı ilk sürücüyü duyurdu.

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Takımdan yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Formula 2'de mücadele eden Mazepin ile 2021'de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 21 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

 

Son dakika | Nikita Mazepin, Haas ile anlaştı 2021den itibaren...

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