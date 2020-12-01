Son dakika | Nikita Mazepin, Haas ile anlaştı! 2021'den itibaren...

Daha önce son 4 yıldır kadrosunda yer alan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile 2020 sezonunun ardından yollarını ayıracağını açıklayan Haas takımı, anlaştığı ilk sürücüyü duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Formula 2'de mücadele eden Mazepin ile 2021'de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 21 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

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