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Haber Giriş: 02.12.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Nihat Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

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Son Dakika | Nihat Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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TFF, Başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz

 

Son Dakika | Nihat Özdemirin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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