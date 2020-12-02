Son Dakika | Nihat Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
TFF, Başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz
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