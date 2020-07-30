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GeriFutbol Son Dakika | Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş ve Süper Lig açıklaması! Süper Lig 22 takımla mı oynanacak?
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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 00:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş ve Süper Lig açıklaması! Süper Lig 22 takımla mı oynanacak?

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Son Dakika | Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş ve Süper Lig açıklaması! Süper Lig 22 takımla mı oynanacak?
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in Trabzonspor'un kupa zaferi, TFF'nin kararları ve Digitürk Spor İçerikleri Sorumlusu Al-Hudaifi'nin sözleriyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

Güzel bir maç oldu. İyi bir kupa serüveni geride kaldı. İki takımımız da kupa boyunca önemli işler yaptı. Bugün de yeni bitirdiğimiz Olimpiyat Stadımızda finali oynattık. İlk yarıda Trabzonspor golü buldu, 2. yarıda Alanyaspor iyi oynadı ama golü bulamadı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Alanyaspor'u da iyi futbolundan ötürü tebrik ediyorum.

En iyi oyuncu Abdulkadir Ömür seçildi. Önemli bir sakatlık sonrası yavaş yavaş dönüyordu. Bugün gördük ki formuna kavuşuyor. Milli Takımımızın önemli isimlerinden biri Abdulkadir. Performansı bizleri mutlu etti.

"22 takım olmayacak, her hafta 1 takım 'bay' geçecek"

Bu kadar sıkışık bir takvimde 'bay' olması faydalı olacaktır. 21 takımla sezon oynanacak. 16 Mayıs itibariyle kupayı ve ligi bitirmemiz gerekiyor. Şenol hoca da bunu istiyor. UEFA'nın da böyle bir talimatı var. 12 Haziran 2021'de EURO 2020 başlayacak. Sıkışık bir takvim olacak. Avrupa maçları, toplam 40 haftalık lig. Kulüplerin kadrolarını buna göre düzenlemeleri gerekiyor.

Yayıncı kuruluştan küme düşme kararı hakkında ilk açıklama
Yayıncı kuruluştan 'küme düşme' kararı hakkında ilk açıklama!

"beIN SPORTS CEO'suna bilgi verdik"

"Tahmin ediyorum ki orada bir yanlış anlama var. beIN SPORTS'un CEO'su Yousef beye bunu bildirmiştik ve onun da görüşlerini almıştık. Kendilerine bildirdik. Bayram öncesi tatil sistemleri sebebiyle kurum için haberleşmede eksiklik olmuş olabilir. Biz TFF olarak bu kararı aldık ve yürürlüğe koyduk. Yayıncı kuruluşla da yeniden oturup bunun planlamasını yapacağız."

Son Dakika | Nihat Özdemirden yayıncı kuruluş ve Süper Lig açıklaması Süper Lig 22 takımla mı oynanacak

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