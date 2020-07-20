Son Dakika | Nihat Özdemir: Yabancı sayısındaki itirazların neden olduğunu anlayamadım
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili olarak "Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi ve uygulayacak. Yabancı sözleşme sıralaması hakkında herhangi bir değişiklik yapmadık. Kulüpler 14 yabancıyla sözleşme yine imzalayabilirler. Sahada 8 yabancı bulunduracaklar. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak" ifadelerini kullandı.
TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir, yeni sezonla ilgili olarak ise "Ana hedefimiz 2020-21 sezonunu seyircili oynatmaktır. Stadyumların tam kapasite kullanılmasını zor görüyorum. %35-40 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz" dedi.
Nihat Özdemir, Başakşehir'in şampiyonluk töreniyle ilgili de "Başakşehir pazar günü bir tören düzenlemiş, inşallah kupalarını vereceğiz. Biz de federasyon, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak gideceğiz. Hak ettikleri kupayı kendi ellerimizle hem futbolculara, hem yönetim kurullarına teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.
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