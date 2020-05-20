Son Dakika | Nihat Özdemir: Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. TFF konuyu değerlendirecektir. Süper Lig'deki 18 kulübümüz ile maçların 12 Haziran'da başlaması için anlaştık.

Koronada başarılıyız. Sadece Avrupa'da değil dünyada örnek bir ülkeyiz. İnşallah başlayan liglerimizde de kulüplerimiz gereken önlemleri alacaktır. Herhangi bir sporcumuz ve futbol adamımızın virüse yakalanmaması için gereken her şeyi yapacağız. Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda kulüplerimiz ile hemfikir olduk.

Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek. Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık. Bu başvuruları değerlendireceğiz.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

Pandemi çok yakından izleniyor ama ülkemizde bu durum çok iyi gidiyor. Beklentimiz bunun devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla başlaması. Deplasmana gidecek takımlar var. Seyahat koşullarının 12-13 Haziran'a kadar oluşması gerekiyor. En son bize bunun tarihini ne zaman teyit edebilirsiniz dedik. 29 Mayıs'ta son kararın 12-13-14 Haziran olacağı söylendi.

THY'den yardım istenmesini, federasyondan uçak gibi yardımlar istedik. 7 kulüp ligden düşmeyle ilgili pandemi dolayısıyla endişelerini dile getirdiler. Bu sene düşmenin kaldırılmasını isteyip başvuruda bulunacaklarını söylediler. Bugün de başvurularını yapmış oldular.

Başkan unuttu sanırım, ben söyleyeyim. 5 oyuncu kararı için çalışma yapıldığının bilgisini verdi başkan. Avrupa'da olduğu gibi 5 yedek oyuncu için çalışmalar yapılıyor.

Şubat ayı sonu, Mart ayının başından beri kulüplerin kasasına giren para yok. Digitürk'ün de yayın akışını kesmesi sonucu kulüpler için çok vahim bir hal meydana geldi. Bu endişelerimizi dile getirdik. Sadece Süper Lig kulüpleri değil diğer kulüplerimiz de bu zorlukları yaşıyor. Bu zorluktan nasıl çıkarız diye görüşmelerimiz oldu.

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