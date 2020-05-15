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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Son Dakika | Nihat Özdemir soruları cevaplayacak!

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Son Dakika | Nihat Özdemir soruları cevaplayacak!
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in geleceğine ve ülkedeki futbol gündemine dair soruları CNN Türk ekranlarında yanıtlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in geleceğine ve ülkedeki futbol gündemine dair açıklamalarda bulunmaya hazırlanıyor.

Başkan Özdemir, 16 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 10.00’da, CNN Türk'te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programa konuk olacak.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın sabah saat 10:00’da, CNN Türk kanalında Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak."

Son Dakika | Nihat Özdemir soruları cevaplayacak

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