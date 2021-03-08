Son Dakika - Nihat Özdemir: 'Kadın liglerini başlatacağız, 2023'te Süper Lig'de kadın hakem...'

TFF Başkanı Nihat Özdemir kadın liglerini başlatacaklarını duyururken '2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek istiyoruz.' şeklinde bir açıklama yaptı.

Liglerin nisan ayında Antalya'da başlatılacağı ve 'bubble' sisteminde oynanacağı öğrenildi. Buna göre tüm takımlar Antalya'da toplanacak ve karşılaşmalar lig bitimine dek burada oynanacak.

Özdemir'in sözleri şöyle;



- Emekleri, sevgileri ve yürekleriyle bizlere daima ilham kaynağı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Sizlere burada n bir müjde vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Dar kapsamlı olsa da kadın ligimizi çok yakın bir zamanda başlatacağız.

- Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunun için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada da çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir"

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber ve Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası ile kadın liglerinin mevcut durumunu ve Türkiye Futbol Federasyonu´nun kadın futbolu için planlarını konuştuk.

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