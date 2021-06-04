Son Dakika: Nihat Kahveci'den Moldova maçı sonrası övgüler! "Kendime benzetiyorum, uçaktan inse gol atar..."

A Mili Takımımız ile Moldova, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak son provasında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Almanya'da oynanan mücadelede galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Millilerimiz ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmiş, Gine ile ise 0-0 berabere kalmıştı.

NİHAT KAHVECİ: UÇAKTAN İNİP GOL ATAR

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, 2-0 kazandığımız Moldova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bizim oyuncular kolay gol atmıyor. O yüzden güzel goller attık. Zor paslaşmalar. Hakan Çalhanoğlu'nun üçüncü gözünü devreye alması... Gol geldi. Zidane'a iyi futbolcu ve kötü futbolcu farkını sormuşlar, ayrıca kendi farkını sormuşlar. 'İyi futbolcu top gelmeden ne yapacağını bilir ama ben pas verdiğim kişinin sonra ne yapacağını bilirim' demiş. Burak Yılmaz uçaktan inip İtalya maçına çıksa gol atar. Burak Yılmaz golcü doğmuş. Her türlü pozisyona giriyor ve atıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun performansını görmek istiyorduk ve eleştiriler vardı. Milan'daki performansını Milli Takım'a taşıdı. 10 numara giymenin ağırlığı çok farklıdır. Maradona, Pele gibi oyuncular bu numarayı giymiş. Zaten artık 10 numara kavramı çok kalmadı. Hakan Çalhanoğlu kenar oyuncusu gibi oynamamalı, içeriye de girmeli. Topa vurduğunda kaleci bile görmüyor. Cengiz Ünder'in performansına ve gol atmasına çok sevindim. Oynamadığı dönemde Milli Takım'da da formasını kaptırdı. Öz güvenini yitirdi. Oyuncu 11'de oynayamayacağını hisseder. Formayı kapmak için üstünde baskı vardı, istediğini yapamadı. Ancak fizik olarak hazır olmasa bile kaliteli futbolcu olduğunu gösterdi. Belki 11'de oynamayacak ama bizim için sonradan kullanmak adına önemli bir silah olacak. Cengiz Ünder'in bitiriciliğini kendime benzetiyorum. Ben de kanatta oynarken içeri girmeyi seviyordum. Artık günümüzde böyle oyuncular var. Bu yüzden Cengiz çok değerli ve genç yaşında Avrupa'ya gitti. Şimdi öz güven kazandı.Uğurcan Çakır'a, "Buffon" diyorum. Buffon da asist yaptı. Helal olsun. Taylan Antalyalı, Galatasaray'daki performansını Milli Takım'a yansıtmıyor. ancak ilerleyen yıllarda Milli Takım'ın banko oyuncusu olacak. Kaan Ayhan'ı nereye koyarsan koy, oynuyor. Gerçekten önemli oyuncu. Hoca, Kenan Karaman'ı çok tutuyor. Burak Yılmaz'a çok destek oluyor ve geride geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nu kesemezsin. Yusuf Yazıcıoğlu da Moldova maçında iyiydi. Bence 11 net.Orkun Kökçü ön tarafta iyi işler yapar. Ofansif anlamda çok iyi. Rakip sahada oynayacağın maçlarda değerlendirilir. Orkun'un yaşı genç, biraz daha defansif anlamda gelişmeli. Okay Yokuşlu, İngiltere'den sonra kendini çok geliştirdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde görevini şahane yaptı. Moldova maçında da çok iyiydi. Sahada duracağı pozisyonları iyi biliyor.