Son Dakika: Nihat Kahveci'den Beşiktaş yorumu! "Katkısı yok, mecburen sahadalar..."

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-1 yenildiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

N'Sakala ve Gökhan Töre'nin performansını yetersiz bulan Nihat Kahveci, Ersin Destanoğlu'nun oynadığı oyun içinse "Ersin'e teşekkür etmek lazım, 90. dakikada bile kurtarış yapan bir Ersin vardı." dedi.

Nihat Kahveci ayrıca siyah beyazlı ekibin kornerden yediği goller hakkında, "Bütün kornerler tehlike oldu, attıkları, atamadıklar. 2 tane aynı golü yediysen kornerlere iyi çalışmamışsın. Bu seviyede olmaz." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'ın takım boyu uzadı mı, her takım gol atar. Sporting'e takım boyunu bu kadar uzun tutarsan, zaten 1 pasla 4 hattı geçiyor. Duran toplarda da etkili. Paulinho'nun golüne yapılacak bir şey yok. Basit oynuyorlar, kolaymış gibi gösteriyorlar, zoru başarıyorlar.

Montero performansı hatırlıyorum Dortmund maçında, acaba olabilir miydi? N'Sakala performansını görünce Rıdvan 11'de olmalı mıydı diyoruz. Önde bir Kenan var, taraftarın bakış açısı belli. Gökhan Töre formsuz, katkısı yok. Sergen hocanın oyuna atabileceği oyuncu yok. Güven de ismi yazılmadığı için yok. Mecburi 70'e kadar bu oyuncular sahadaydı.

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Beşiktaş pozisyona girdi ama Şampiyonlar Ligi'nde savunma olarak sağlam olacaksın. 1. torbadan Sporting'i aldık diye sevindik ama geldi bize 4 attı, 3 tane daha atabilirdi. Ersin'e teşekkür etmek lazım, 90. dakikada bile kurtarış yapan bir Ersin vardı.

Bütün kornerler tehlike oldu, attıkları, atamadıklar. 2 tane aynı golü yediysen kornerlere iyi çalışmamışsın. Bu seviyede olmaz. O kadar güzel transferler yapıldı, en kötü 3. olarak devam eder dediğimiz bir Beşiktaş kadrosu kuruldu. Batshuayi, Alex, Pjanic geldi, basit isimler değil, buraları görmüş isimler. 3 maç sonunda 0 puanı hiçbir Beşiktaş taraftarı düşünmez. Bir Sporting beraberliği yazarsın, olmadı.