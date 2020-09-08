Son Dakika | Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı şok etti! Bir kez daha çapraz bağ...

Serie A takımlarından Roma'nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nın bir kez daha çapraz bağları koptu. Zaniolo'nun hemen ameliyata alınacağı ve 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Zaniolo, geçen sezon Roma - Juventus maçında çapraz bağlarını kopartmış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Aynı maçta Merih Demiral da aynı sakatlığı yaşamış ve uzun süre futboldan uzak kalmıştı.

ŞUBAT AYINA KADAR YOK

İtalyan yıldızın Şubat ayına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zaniolo, sakatlığının ardından çok formda bir şekilde futbola dönmüştü. Genç futbolcu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor...

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