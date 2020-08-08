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Futbol
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe açıklaması

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Son Dakika | Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe açıklaması
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Nicolas Anelka, hayatını anlatan belgeselde Fenerbahçe'nin neden yer almadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nicolas Anelka'nın hayatını anlatan belgeselde sarı lacivertli kulübe sadece 45 saniye yer verilmişti.

94 dakikalık belgeselde Fenerbahçe günlerinin çok az olmasının nedeni merak edilirken Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

Anelka, Fenerbahçe ile ilgili hazırlanan kısımların yapımcı tarafından kesildiğini söylerken ilerleyen günlerde Fenerbahçe günlerinin de yer alacağını söyledi.

Fransız eski futbolcu, paylaşımında şu sözleri kullandı;

Son Dakika | Nicolas Anelkadan Fenerbahçe açıklaması

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