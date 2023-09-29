Son Dakika: Nice futbolcusu Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs! Viyadükte korkunç görüntü... Adı Beşiktaş ile anılmıştı

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OG Nice futbolcusu Alexis Beka Beka, TSİ 13:00 sularında Nice'in A8 otoyolunda bulunan Magnan Viyadüğü'ne çıkarak kendisini boşluğa bırakmaya teşebbüs etti.

Actu Foot'a göre; İntihar teşebbüsünün gerekçesi Beka Beka'nın aşık olduğu kızdan ayrılması.

Acil servis, polis ve jandarma olay yerinde bulunurken, uzmanlar oyuncuyu ikna etmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Beka Beka'nın kulübü Nice de oyuncuyu ikna etmek için olay yerine psikolog gönderdi.

Fransız futbolcunun takım arkadaşları ise kız arkadaşına ulaşmaya çalıştı.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Ligue 1'de Pazar günü Brest ile karşılaşacak olan Nice'de teknik direktör Farioli'nin katılacağı rutin basın toplantısı, bu olay üzerine iptal edildi.

YARA ALMADAN KURTARILDI

RMC Sport'un haberine göre Beka Beka, itfaiye ekiplerinde saat 15:15 sularında kurtarıldı. 22 yaşındaki futbolcunun hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

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FARIOLI'NIN ÖĞRENCİSİ

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Nice'te Beka Beka'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Beka Beka, 2022 yazında 12 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'dan Nice'e transfer olmuştu.