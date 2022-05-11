Son Dakika: NFT dünyasına merak salan Michael Owen'ın başı derde girebilir! "Ekonomi cahili"

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İngiliz futbolunun sembol isimlerinden biri olan Michael Owen, daha önce danışman olarak görev aldığı bir NFT projesinin ardından bu kez kendi koleksiyonu için kolları sıvadı ancak yürüttüğü kampanya şimdiden başarısız oldu.

At yarışına olan tutkusuyla bilinen Michael Owen, Kasım ayında, metaverse deneyimi sunan NFT temelli bir oyna-kazan koleksiyonu olan De Race isimli at yarışı projesine danışman olarak dahil olmuştu.

VAADİNİN KARŞILIĞI YOK

Yaklaşık 6 aylık süreçte NFT dünyasının büyüsüne kapılan ve sektördeki kazançtan etkilenen 42 yaşındaki eski futbolcu, kendi koleksiyonunu çıkarmak için düğmeye bastı. 9 Mayıs'ta kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Michael Owen, yatırımcılarına yönelik 'karşılıksız' vaadiyle tepki çekti.

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Twitter'daki sohbet odasında NFT koleksiyonuna ilişkin soru-cevap etkinliği düzenleyeceğini söyleyen Owen, eleştirilere rağmen kendi NFT koleksiyonunun başlangıç fiyatının altına düşmeyeceğini iddia etti. Yatırım dünyasında karşılığı olmayan bu vaadin ardından koleksiyon şimdiden güven ve prestij kaybetti.

ZARAR ETTİRMEMESİ MÜMKÜN MÜ?

Micheal Owen, "Benim NFT koleksiyonum satış fiyatının altına düşmeyen ilk proje olacak." sözleriyle yatırımcıları karşısına aldı. Oceidon isimli teknoloji şirketiyle birlikte satışa çıkacak olan NFT koleksiyonunun sabit bir taban fiyatı olacağı iddiası kafalarda soru işareti oluşturdu.

My Twitter Space is about to go live, to discuss my NFT project. Despite the critics, my NFTs will be the first ever that can’t lose their initial value 👊🏻 — Michael Owen (@themichaelowen) May 9, 2022

ZARARINA SATIŞI ENGELLEYECEK KOD ETİK Mİ?

Konuyla ilgili Micheal Owen'ın ardından açıklamalarda bulunan Ocedion'dan Andrew Green, verdiği demeçle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Green, "İnsanların, NFT'leri satın aldığı başlangıç fiyatının altında satmalarını engelleyecek bir yöntem bulduk." dedi. Bu sözlerin ardından NFT koleksiyonundaki parçaların başlangıç fiyatının altında satılmasını engelleyen bir kod yazıldığı algısı oluştu.

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DÜŞÜK KAYIP YERİNE TÜM PARA BUHAR OLABİLİR

Potansiyel yatırımcıların özgür hareket kabiliyetini kısıtlayan bu ihtimal de tıpkı Micheal Owen'ın ilk vaadi gibi tepki çekti. Olası bir senaryoda, bahsi geçen koleksiyona yatırım yapan kişiler, satın aldıkları NFT'lerin değer kaybetmesi durumunda zararına satış yapamayacakları için paralarının bir bölümünü kaybetmek yerine tamamını kaybetmiş olacak.

GERİ ADIM ATILDI

Gelen ilk tepkilerin ardından yeni açıklamada bulunan Ocedion'dan Andrew Green, yatırımcıların tepkisinin doğru olduğunu ve insanların para kaybetme riski olduğunu kabul etti. Green, "Bu koleksiyona yatırım yaptıktan sonra zarar etmeyeceğinizin garantisini veremeyiz. Para kaybetmeyeceksiniz de diyemeyiz. Her zaman bir risk vardır." diyerek endişeleri ve izlenen yolun sektöre aykırı olduğu tezini haklı çıkardı.

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BÖYLE BİR REKLAM YASAL MI?

Micheal Owen ve ortaklarının, son aylarda 'Ayı Sezonu' yaşanan NFT piyasasının tam ortasında çıkaracakları koleksiyonun değer kaybetmesini engellemek amacıyla başvuracakları bu yöntemin etik olmadığı görüşü hakim.

Fairer Finance'dan James Daley, koleksiyonun izleyeceği yol hakkında, "Finans sektöründe ünlü isimlerin yaptığı pazarlamalar çok nadir işe yarar. Micheal Owen, insanların zar zor biriktirdiği paraları riski yüksek bir enstürmana yatırmalarını istiyor. Onun için hava hoş. Servetini futbol oynayarak elde etti ancak diğer insanlar için bu iş bu kadar kolay değil." ifadelerini kullandı.

Micheal Owen'in kendi koleksiyonunu pazarlamak adına izlediği bu yolun yasalara aykırı olabileceği ihtimalinin de altını çizen Daley, "Kripto paralar özelindeki reklam standarlarını ihlal ediyor olabilirler." dedi.

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"EKONOMİ CAHİLİ"

Futbol ve kripto varlıkların ilişkisi üzerine blog yazan Martin Calladine ise The Athletic'e verdiği röportajda, Michael Owen'ı "ekonomi cahili" olmakla suçladı. Calladine, Michael Owen'ın vaadinin blockhain ekosisteminde bir karşılığı olmadığını ifade etti.

MICHAEL OWEN'IN BAŞI DERDE GİREBİLİR

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Birleşik Krallık'ın bağımsız reklam düzenleyicisi ASA'dan bir yetkili, Micheal Owen özelinde yorum yapmanın olası bir soruşturma öncesinde önyargı oluşturabileceğinin altını çizerek genel bir değerlendirmede bulundu.

İsmi açıklanmayan yetkili, "NFT koleksiyonları da dahil olmak üzere kripto varlıkların reklamı konusunda oldukça katı kurallarımız var. Bu alanda yapılacak reklamlarda, kripto varlıkların herhangi bir regülasyona tabi olmadığı ve yatırımcıların yatırımlarının korunmadığı açıkça belirtilmeli. Bu kurallar sosyal medya dahil tüm mecralar için geçerli. Aynı zamanda fenomenler ve ünlüler de bu kurallara uymak zorunda. Herhangi bir kampanyada rol alırken insanları yanlış yönlendirmediklerinden emin olmalılar. " denildi.

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ARSENAL SIKINTI YAŞAMIŞTI

Kurum daha önce, Socios isimli şirket üzerinden taraftar token'ı çıkaran Arsenal'ın reklam düzenlemelerine uymadığına kadar vermişti. İngiliz ekibinin yürüttüğü reklam kampanyasının yatırımcıları yanlış yönlendirdiğine ve sorumsuzca davranıldığına hükmedilmişti.

Arsenal Kulübü, tecrübesiz yatırımcıları manipüle ederek acemiliklerinden maddi fayda sağlamakla suçlanmıştı.

TERRY VE ANDY ROBERTSON ZARAR ETTİRDİ

Son olarak John Terry ve Andy Robertson'ın NFT koleksiyonları kısa sürede çakılmış ve yatırımcılar büyük zarar uğramıştı.

BENZER YÖNTEM DAHA ÖNCE DENENDİ VE BAŞARILI OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Solana ağı üzerinde çıkan DeGods33 isimli proje benzer bir yöntemle başarıya ulaşmış ve benzer tartışmaların gölgesinde yatırımcılarına büyük kar sağlamıştı.

Koleksiyona ait herhangi bir parçanın, son fiyatından daha düşük bir rakam karşılığında satışa konulması ve satışın gerçekleşmesi durumunda şirket, satıcıdan %33 ekstra kesinti yapmıştı. Bu yöntem, hem yatırımcıların zararına satış yapmasının önüne geçmiş hem de zararı göze alanların ekosistemden çıkarken paralarının tamamını kaybetmelerinin önüne geçmişti.

NFT NEDİR?

İngilizce yazılışıyla 'Non-Fungible Token' olan NFT, karşılıksız token anlamına gelmektedir. Bunun anlamı, temel olarak, yalnızca size ait olan, türünün tek örneği bir dijital varlık olmasıdır. Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcı rolünü üstlenmektedir.

NFT teknolojisi, müzik, oyun, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit edilmesinin önüne geçebilmek için tasarlanmış ve popüler bir hale gelmiştir. Blok zincirindeki bir para birimine denk gelen token; Ethereum ya da Bitcoin gibi kripto para birimlerinde takas edilebilirken NFT coin edilemez çünkü NFT, kopyalanması mümkün olmayan dijital bir imzaya sahiptir, eşsiz bir sanat eseridir. Dijital dünyadaki 'orijinalliği' ifade etmektedir.