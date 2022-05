Son Dakika: NFT dünyasına merak salan Michael Owen'ın başı derde girebilir! "Ekonomi cahili"

İngiliz futbolunun sembol isimlerinden biri olan Michael Owen, daha önce danışman olarak görev aldığı bir NFT projesinin ardından bu kez kendi koleksiyonu için kolları sıvadı ancak yürüttüğü kampanya şimdiden başarısız oldu.

At yarışına olan tutkusuyla bilinen Michael Owen, Kasım ayında, metaverse deneyimi sunan NFT temelli bir oyna-kazan koleksiyonu olan De Race isimli at yarışı projesine danışman olarak dahil olmuştu.

VAADİNİN KARŞILIĞI YOK

Yaklaşık 6 aylık süreçte NFT dünyasının büyüsüne kapılan ve sektördeki kazançtan etkilenen 42 yaşındaki eski futbolcu, kendi koleksiyonunu çıkarmak için düğmeye bastı. 9 Mayıs'ta kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Michael Owen, yatırımcılarına yönelik 'karşılıksız' vaadiyle tepki çekti.

Twitter'daki sohbet odasında NFT koleksiyonuna ilişkin soru-cevap etkinliği düzenleyeceğini söyleyen Owen, eleştirilere rağmen kendi NFT koleksiyonunun başlangıç fiyatının altına düşmeyeceğini iddia etti. Yatırım dünyasında karşılığı olmayan bu vaadin ardından koleksiyon şimdiden güven ve prestij kaybetti.

ZARAR ETTİRMEMESİ MÜMKÜN MÜ?

Micheal Owen, "Benim NFT koleksiyonum satış fiyatının altına düşmeyen ilk proje olacak." sözleriyle yatırımcıları karşısına aldı. Oceidon isimli teknoloji şirketiyle birlikte satışa çıkacak olan NFT koleksiyonunun sabit bir taban fiyatı olacağı iddiası kafalarda soru işareti oluşturdu.

My Twitter Space is about to go live, to discuss my NFT project. Despite the critics, my NFTs will be the first ever that can’t lose their initial value 👊🏻